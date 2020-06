A Turquia está na fase de normalização do processo de confinamento adotado no âmbito da pandemia da covid-19, registando menos de 20 mortes diárias há 10 dias e com grande parte das atividades profissionais e sociais já restauradas.

No entanto, o medo de um novo surto levou as autoridades de várias províncias a impor o uso obrigatório da máscara, mesmo em espaços abertos.

Até agora, a precaução só era obrigatória dentro de edifícios, transportes públicos e espaços fechados.

Com a entrada na lista de Istambul, Ancara e da cidade industrial de Bursa, no oeste do país, passam a ser 45 capitais provinciais turcas que exigem o uso de máscara em qualquer circunstância. Algumas das cidades grandes não aderiram à medida, como Izmir ou Antalya.

Após uma primeira fase em que se registou escassez de máscaras, agora são distribuídas gratuitamente nos transportes públicos e noutros pontos urbanos e também podem ser encomendadas pela Internet.