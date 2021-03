Segundo João Paulo Pereira, dois dos funcionários estão afetos ao Juízo Central Cível e o outro ao Juízo Local Cível.

Face àqueles casos positivos, foi acionado o plano de contingência do tribunal, que passa pelo confinamento e testagem de quem lidou com aqueles funcionários e com a desinfeção das instalações.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.692.313 mortos no mundo, resultantes de mais de 121,7 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 16.754 pessoas dos 816.623 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.