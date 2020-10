Em declarações à agência Lusa, o autarca Manoel Batista adiantou que, no total, foram realizados 73 testes de despiste a funcionários da autarquia.

Segundo o autarca socialista daquela autarquia no distrito de Viana do Castelo, do total de testes efetuados na sequência de duas funcionárias da secretária geral da área financeira terem acusado positivo, foram conhecidos os resultados de 71, sendo que se constatou que uma terceira pessoa daquele serviço contraiu o SARS-CoV-2, que provoca a doença covid-19.

Faltam ainda os resultados de dois testes realizados na quinta-feira.

"O serviço mantém-se ativo, com quatro das sete funcionárias em teletrabalho, em casa. Na quinta-feira, o balcão único de atendimento esteve encerrado, por precaução, mas hoje já foi reaberto", especificou.

Manoel Batista adiantou que o espaço onde funciona a secretaria geral da autarquia "já foi alvo de uma higienização profunda e de desinfeção por aerossóis".

"As instalações estão prontas para, a partir da próxima semana, começar a receber os funcionários que estiverem em condições de poder regressar ao trabalho", referiu.

