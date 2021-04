De acordo com o Centro Integrado de Gestão de Crise (CIGC), a vítima mortal registou-se em Díli e trata-se de uma mulher de 60 anos, que sofria de hipertensão e diabetes.

Segundo a mesma fonte, as novas infeções foram registadas em Díli (118), Manufahi (26) e Baucau (4).

Fonte do CIGC disse à Lusa que entre os infetados está também um membro do Governo, o secretário de Estado de Terras e Propriedades, Mário Ximenes, que se encontra a receber tratamento no centro Vera Cruz, mas está estável.

Em Vera Cruz, centro destinado a tratar pacientes com covid-19, estão um total de 15 pacientes internados, quatro em estado grave e 11 em estado moderado.

Timor-Leste tem agora um total de três mortos e 1.657 casos de covid-19 desde o início da pandemia, havendo hoje 862 casos ativos e 35 recuperados nas últimas 24 horas.

Os novos casos detetados neste período representam 12,2% dos 1.218 testes realizados, segundo o CIGC.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 3.046.134 mortos no mundo, resultantes de mais de 142,8 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.