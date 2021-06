Timor-Leste registou hoje a 19ª morte de uma pessoa infetada com SARS-CoV-2, e a segunda no município de Bobonaro, a sul de Díli, com o número de casos ativos a continuarem a cair, segundo as autoridades.

Em comunicado, o Centro Integrado de Gestão de Crise (CIGC) explica que a nova vítima é um homem de 62 de anos que foi examinado no Hospital de Referência de Maliana antes de ser transferido por via área para Díli. O homem esteve doente em casa cerca de uma semana antes de recorrer aos serviços médicos e as equipas médicas concluíram que morreu "devido aos efeitos de uma pneumonia provocada pela covid-19″. Em termos gerais, Timor-Leste registou hoje 56 novas infeções, das quais 49 em Díli, três em Bobonaro, duas em Manufahi e uma em Aileu e Covalima, respetivamente, com um total de 102 recuperados. O total de casos ativos desceu pela primeira vez abaixo dos 1.500 em várias semanas, com 1.489 ativos e um total acumulado de 8.341 casos. Nos últimos três dias Timor-Leste registou um total de 196 novas infeções e 322 recuperações. No centro de isolamento de Vera Cruz estão atualmente 26 pessoas, das quais 10 em estado moderado.