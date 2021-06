O número de casos ativos da COVID-19 subiu ligeiramente nas últimas 24 horas com as autoridades a registarem um total de 167 pessoas infetadas com o SARS-CoV-2, a quase totalidade na capital timorense.

Em comunicado o Centro Integrado de Gestão de Crise (CIGC) explica que se registaram 161 casos em Díli, quatro em Bobonaro e um cada em Covalima e Viqueque. Registaram-se 163 casos de recuperações, com o total de ativos a subir ligeiramente para 2.630 e o total acumulado a ultrapassar pela primeira vez a barreira dos 7.000, para 7.161. A taxa de incidência da doença é de 12,4 por 100 mil habitantes em termos nacionais, caindo ligeiramente para 39,1 por 100 mil habitantes na capital. Atualmente no centro de isolamento de Vera Cruz em Díli há 33 pacientes, dos quais dois em estado grave, uma redução face a segunda-feira. Os casos positivos detetados em Díli correspondem a 11,1% dos 1.457 testes realizados na capital, o maior número de análises de sempre num período de 24 horas, com os casos detetados fora da capital a representarem 1,33% dos 450 testes realizados.