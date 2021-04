Segundo o Centro Integrado de Gestão de Crise (CIGC), as novas infeções foram detetadas em Díli (60) e Ainaro (2).

No mesmo período, foram dados como recuperados 30 doentes, existindo ainda 673 casos ativos, de acordo com informações do CIGC.

Desde o início da pandemia, a covid-19 provocou dois mortos neste país no sudeste asiático.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 3.011.975 mortos no mundo, resultantes de mais de 140,6 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.