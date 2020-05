Este responsável tinha afirmado anteriormente confiança de que os testes clínicos poderiam estar terminados em agosto se os investigadores tivessem provas de uma forte resposta imunitária em meados ou finais de maio.

A Universidade de Oxford formou no final de abril uma parceria com a farmacêutica britânica AstraZeneca para os testes e posterior produção em larga escala e distribuição da vacina, caso venha a ter sucesso.

O projeto recebeu do Governo britânico 20 milhões de libras (23 milhões de euros) para estudar potenciais vacinas e para financiar os testes.

Nos termos da parceria, se a vacina for adotada, a AstraZeneca irá trabalhar com os seus parceiros internacionais para a distribuir, concentrando-se especialmente em torná-la acessível em países com baixos e médios rendimentos.

