“De acordo com os novos dados recolhidos pela União das Misericórdias Portuguesas (UMP), desde o início da pandemia e até 17 de maio, foram realizados 39.993 testes a utentes e colaboradores das Misericórdias de despiste à covid-19, sendo que mais de seis mil testes ocorreram a semana passada”, lê-se no comunicado hoje divulgado pela UMP.

Os dados apontam para a manutenção da taxa de letalidade em 0,4% num universo de cerca de 35 mil utentes, tendo sido registadas cinco mortes na semana passada, “com idades acima dos 70 anos”, o que eleva o total de óbitos para 128 desde o início da pandemia, 95 dos quais em hospitais e 32 em unidades da UMP.

O balanço mais atualizado aponta ainda a recuperação de quase 300 pessoas na última semana, entre utentes e profissionais, havendo agora um total de 724 pessoas recuperadas da covid-19, das quais 416 são utentes e 308 colaboradores.

“Em articulação com os secretários de Estado das cinco regiões do país, as Misericórdias Portuguesas vão continuar a testar os seus utentes e colaboradores das Santas Casas para combater a propagação da covid-19, para assegurar uma maior segurança para todos, especialmente na fase atual de desconfinamento que o país vive e que contempla, desde ontem, a visita a lares”, refere ainda o comunicado.