“A atual situação não motivou, até à data, qualquer alteração de procedimentos relativamente aos contratos de seguros vigentes, nem quanto ao pagamento das despesas e indemnizações contratualizadas”, lê-se na nota hoje divulgada pela entidade.

Segundo a APS, as empresas de seguros que operam em Portugal “manifestaram já ao Governo o seu empenho firme em colaborar na implementação das medidas recomendadas pelas autoridades públicas para controlar a propagação do coronavírus”, tendo elas próprias já adotado procedimentos de prevenção e controlo, recomendados pela Direção-Geral de Saúde (DGS).

A associação garantiu ainda que as empresas “têm vindo a prestar todo o apoio e esclarecimentos necessários aos respetivos clientes e assim continuarão a fazê-lo”, recordando que já o fizeram em situações passadas, “como no caso da SARS em 2002/2003, da gripe aviária (vírus H51N1) de 2004/2006 e mais recentemente do vírus da gripe A (vírus H1N1) em 2009/2010”.

“As empresas de seguros estão a acompanhar e a monitorizar em permanência o evoluir da situação e voltarão a prestar informações se tal se vier a justificar”, indicou a APS, na mesma nota.

O surto de Covid-19, detetado em dezembro, na China, e que pode causar infeções respiratórias como pneumonia, provocou cerca de 3.200 mortos e infetou mais de 93 mil pessoas em 78 países, incluindo cinco em Portugal.

Das pessoas infetadas, cerca de 50 mil recuperaram.