Este surto surgiu no dia 09 deste mês, quando foram confirmados os primeiros três casos positivos na comunidade, número que tem vindo a subir, todos os dias, à medida que vão sendo testados os contactos de pessoas infetadas.

A câmara ativou o Plano Municipal de Emergência e fechou, no início da semana passada, os serviços de atendimento ao público e outros equipamentos, como a Oficina da Criança, a Casa da Cultura, o Centro de Atividades de Tempos Livres e instalações desportivas.

Com a população confinada em casa, por precaução, fecharam também cafés, restaurantes e outros estabelecimentos comerciais.

O presidente da câmara disse à Lusa, na quarta-feira, ter “conhecimento” de “investigações em curso pelas autoridades policiais” sobre o surto de COVID-19 na vila, que admitiu poder resultar de “incúria de alguém”.

“Neste momento, daquilo que tenho conhecimento, é que há investigações em curso pelas autoridades policiais, acerca do doente zero”, porque “desconfia-se que pode ter havido aqui incúria de alguém”, afirmou o autarca, defendendo que, caso sejam apuradas responsabilidades, “essas pessoas devem ser severamente responsabilizadas”.

A Procuradoria-Geral da República (PGR) disse à Lusa que não existe qualquer “inquérito relacionado com a matéria”, ou seja, com a origem do surto da doença em Mora.

O Comando Territorial de Évora da GNR também referiu que “não existe nenhuma ocorrência registada relacionada com a origem do surto em Mora”, mas a guarda “continua a efetuar diligências no sentido de apurar pessoas que eventualmente possam ter desrespeitado ou estejam a desrespeitar as normas em vigor estabelecidas pela Direção-Geral da Saúde”.

Portugal contabiliza pelo menos 1.786 mortos associados à COVID-19 em 54.701 casos confirmados de infeção, segundo o último boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS).