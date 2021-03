Em comunicado, o Município de Arraiolos indicou que no surto do Lar da Misericórdia de Vimieiro, detetado no início da fevereiro, verificaram-se “45 casos positivos” do coronavírus SARS-CoV-2 e “oito óbitos”, sem fornecer mais dados.

Segundo a autarquia, a Zona de Concentração e Apoio à População ZCAP, criada no Pavilhão Multiúsos da vila, já foi desativada, após a saída dos restantes utentes, na quinta-feira, cerca de um mês depois de ter acolhido os primeiros infetados.

Também em comunicado, a Misericórdia de Vimieiro informou que todos os utentes do lar transferidos para a ZCAP já regressaram à instituição, adiantando que dois deles ainda estão infetados e encontram-se “devidamente isolados” dos restantes.

“Os demais utentes encontram-se estáveis, de acordo com os seus estados de saúde”, assinalou a Santa Casa.

Este surto surgiu na primeira semana de fevereiro, quando, através da realização de testes rápidos, foram detetados os primeiros 15 residentes infetados, disse então à Lusa o vice-presidente da Câmara de Arraiolos, Jorge Macau.

Um outro surto de covid-19, já “controlado” desde o início de fevereiro, atingiu o Lar da Associação de Reformados, Pensionistas e Idosos de Igrejinha, onde ficaram infetados 24 utentes da instituição e cinco morreram.

