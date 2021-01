Rui Bacalhau indicou que existem 33 utentes e quatro funcionárias do Lar Humberto Silveira Fernandes, situado na Aldeia Social de Borba, da Misericórdia local, que tiveram resultado positivo para o vírus que provoca a covid-19.

Segundo o responsável, "após a realização de 190 testes, na quarta-feira, a utentes e funcionários dos três lares da Misericórdia situados na Aldeia Social", os resultados recebidos hoje indicaram a existência destes 37 infetados.

Deste total, oito utentes têm "sintomas ligeiros", duas estão nas Urgências do Hospital do Espírito Santo de Évora (HESE) e os restantes estão "assintomáticos", adiantou o provedor.

Nos outros dois lares da instituição, o lar Josefina Silveira Fernandes e o lar Manuel Ramalho, todos os utentes e funcionários apresentaram "resultados negativos" para o novo coronavírus SARS-CoV-2, notou.

No surto no Lar Humberto Silveira Fernandes, o primeiro caso positivo para a SARS-CoV-2 foi o de uma funcionária, de acordo com o provedor.

No boletim epidemiológico, publicado na página do município na rede social Facebook, a Câmara de Borba indicou hoje que existem no concelho 131 casos ativos de infeção com o vírus que provoca a covid-19, segundo dados da Administração Regional de Saúde (ARS) do Alentejo, mas não precisou quais são referentes ao surto.

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 1.899.936 mortos resultantes de mais de 88 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 7.590 pessoas dos 466.709 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

O estado de emergência decretado em 09 de novembro para combater a pandemia foi renovado com efeitos desde as 00:00 de 08 de janeiro, até dia 15.

A doença é transmitida pelo novo coronavírus SARS-CoV-2 detetado, no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.