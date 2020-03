Em declarações à agência Lusa, o presidente da SPO, Fernando Falcão Reis, explicou que o objetivo é dar conselhos e orientações terapêuticas a doentes tendo em conta que todas a consultas não urgentes foram canceladas nos hospitais e que muitos médicos também cancelaram as suas consultas privadas.

“Deve haver milhares de doentes sem apoio de oftalmologia e alguns precisam de orientação. Vamos tentar dar resposta a essas pessoas”, disse.

Recomendações da DGS A DGS acompanha a situação da expansão do novo coronavírus e recomenda: Em Portugal, caso apresente sintomas de doença respiratória e tenha viajado de uma área afetada pelo novo coronavírus, as autoridades aconselham a que contacte a Saúde 24 (808 24 24 24). Caso se dirija a uma unidade de saúde deve informar de imediato o segurança ou o administrativo.

Evitar o contacto próximo com pessoas que sofram de infeções respiratórias agudas; evitar o contacto próximo com quem tem febre ou tosse;

Lavar frequentemente as mãos, especialmente após contacto direto com pessoas doentes, com detergente, sabão ou soluções à base de álcool;

Lavar as mãos sempre que se assoar, espirrar ou tossir;

Evitar o contacto direito com animais vivos em mercados de áreas afetadas por surtos;

Adotar medidas de etiqueta respiratória: tapar o nariz e boca quando espirrar ou tossir (com lenço de papel ou com o braço, nunca com as mãos; deitar o lenço de papel no lixo);

Evitar o consumo de produtos de animais crus, sobretudo carne e ovos;

Seguir as recomendações das autoridades de saúde do país onde se encontra.

As consultas gratuitas a doentes de oftalmologia serão disponibilizadas através da COESO – a nova rede de Consultórios de Especialistas de Oftalmologia da Sociedade.

Para aceder a estas consultas gratuitas os utentes têm de descarregar a App COESO ou contactar a linha de apoio 800 300 350.

“Temos um grupo de médicos oftalmologistas de vários pontos do país que se voluntariaram para este trabalho”, disse Fernando Falcão Reis adiantando esperar ter já a partir de terça-feira turnos de quatro horas com três a quatro médicos para o atendimento.

Portugal registou hoje a primeira morte por Covid-19, anunciou a ministra da Saúde, Marta Temido.

Trata-se de um homem de 80 anos, com "várias patologias associadas" que estava internado há vários dias no Hospital de Santa Maria, em Lisboa, disse a ministra, que transmitiu as condolências à família e amigos.

Há 331 pessoas infetadas até hoje, segundo o boletim diário da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Dos casos confirmados, 192 estão a recuperar em casa e 139 estão internados, 18 dos quais em Unidades de Cuidados Intensivos (UCI).

O boletim da DGS assinala 2.908 casos suspeitos até hoje, dos quais 374 aguardavam resultado laboratorial.