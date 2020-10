A fonte do Hospital do Espírito Santo de Évora (HESE) indicou à agência Lusa que o idoso, infetado com o novo coronavírus SARS-CoV 2, morreu na terça-feira à tarde naquela unidade hospitalar, onde estava internado em enfermaria ?covid'.

Com esta morte, subiu para quatro o número de óbitos deste surto de covid-19, todos relativos a utentes desta Misericórdia alentejana e que tiveram resultados positivos nos testes à covid-19.

As outras vítimas mortais relacionadas com este surto são uma idosa de 86 anos do Centro de Dia de Bencatel, e dois homens, um de 91 anos residente no lar de Vila Viçosa e um de 90 anos do Centro de Dia de São Romão.

No surto de Vila Viçosa, o vírus que provoca a covid-19 já infetou um total de 95 pessoas (incluindo os quatro óbitos), nomeadamente 21 utentes do lar de Vila Viçosa, 14 do Centro de Dia de São Romão, 12 do Centro de Dia Bencatel, 11 funcionários da instituição e 37 pessoas da comunidade, disse hoje fonte da Administração Regional de Saúde (ARS) do Alentejo.

Na página da Câmara de Vila Viçosa na rede social Facebook, um quadro com os números da evolução epidemiológica, publicado na terça-feira, indica a existência de 100 casos ativos de covid-19 no concelho, sem especificar quais estão diretamente relacionados com este surto.

Segundo a ARS do Alentejo, todos os utentes positivos da estrutura residencial para idosos (lar de Vila Viçosa) da instituição, assim como os utentes positivos dos centros de dia que não têm condições nos seus domicílios, vão ficar alojados no hospital de retaguarda, instalado no antigo Centro de Saúde de Vila Viçosa.

Fonte da Misericórdia indicou à Lusa que a transferência destes utentes para o hospital de retaguarda está prevista para hoje à tarde.

Por determinação da autoridade de saúde, os 38 idosos do lar da Misericórdia que tiveram resultados negativos nos testes ao SARS-CoV-2 estão alojados na Zona de Concentração e Apoio à População de Reguengos de Monsaraz.

Todos os estabelecimentos de ensino do agrupamento escolar de Vila Viçosa estão encerrados desde sexta-feira, provisoriamente, o mesmo acontecendo com as escolas do município vizinho de Borba, por decisão da Autoridade de Saúde Pública, devido ao aumento de casos de covid-19 nos dois concelhos,

Em Portugal, morreram 2.371 pessoas dos 124.432 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.