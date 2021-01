O responsável explicou que, desde o anterior balanço feito pela Lusa, no dia 14, faleceram mais quatro utentes, dois ao longo deste fim de semana, uma mulher e um homem, e outros dois na terça-feira, também um homem e uma mulher.

Os primeiros dois óbitos de idosos do Edifício Rossio do Lar da Misericórdia de Viana do Alentejo, igualmente um homem e uma mulher, tinham acontecido na semana passada, na quarta-feira.

Este surto de covid-19 na instituição infetou já um total de 62 idosos, incluindo as oito mortes. Quatro utentes estão internados no Hospital do Espírito Santo de Évora (HESE) e os restantes encontram-se no lar.

Na Zona de Concentração e Apoio à População (ZCAP) criada na localidade de Aguiar, sede de uma das freguesias do concelho, encontram-se “oito utentes que tiveram resultado negativo” nos testes de rastreio ao novo coronavírus SARS-CoV-2.

Estes utentes “estão bem, sem qualquer manifestação de sintomatologia suspeita até ao momento”, adiantou o provedor.

Segundo Rui Pão Mole, estão também infetadas “16 funcionárias” do Edifício Rossio, havendo já a registar “três funcionárias recuperadas”.

“Deu-se início à primeira fase de testagem de cura dos utentes e funcionárias”, indicou ainda o responsável, que destacou que na outra valência da Misericórdia de Viana do Alentejo, o Edifício Casa Pia, onde não há casos de covid-19, “a situação mantém-se estável e inalterada”.

Os primeiros casos de covid-19 nesta misericórdia foram detetados no final de dezembro.

