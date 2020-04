“Na Região Autónoma da Madeira, acreditamos que até agora temos a situação controlada, mas não podemos facilitar”, declarou Miguel Albuquerque, na videoconferência após a reunião do Conselho do Governo.

O governante madeirense sustentou ser preciso “continuar a agir com realismo, coragem e determinação”, adotando “medidas com precaução”.

O chefe do executivo insular salientou que não se registou “um aumento de casos significativo” na região, que registava 51 infetados no domingo, de acordo com o Instituto da Administração da Saúde da Madeira (Iasaúde), o que revela que as medidas de contenção adotadas no arquipélago “foram adequadas”.

Contudo, destacou, “o vírus não está erradicado, nem é este ainda o momento de abrandar e facilitar as medidas de confinamento obrigatório decretadas”.

Por isso, vão “manter-se as medidas de confinamento obrigatório”, como “forma de evitar a propagação da pandemia na região”.

O responsável acrescentou que “no próximo sábado, 18 de abril, o Governo Regional irá fazer um novo balanço da pandemia e decidirá eventuais medidas graduais de retoma do trabalho e atividade das empresas, com todas as cautelas e precauções, de acordo com as regras de autoridade regional de Saúde”.