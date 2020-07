O Instituto está “muito empenhado” neste projeto, que “disponibilizará um dispositivo inovador, universal – ou seja, adaptável a todos os puxadores – e que permite a abertura de portas sem necessidade de utilizar as mãos”, afirma Mário Velindro, presidente do ISEC.

“Numa fase em que o combate à covid-19 obriga a comportamentos seguros, este dispositivo será uma resposta forte a esta pandemia”, sustenta Mário Velindro.

A ideia em torno do sistema envolve um conjunto de elementos mecânicos de fácil montagem, associados a uma utilização intuitiva, promovendo a interação do utilizador com o dispositivo, de modo a evitar o contacto direto das mãos na abertura das portas, explica o coordenador do projeto, Luís Roseiro.

“O conceito é inovador e associa um movimento dinâmico com conforto e ergonomia na sua utilização”, afirma Luis Roseiro, que também é o responsável pelo Laboratório de Biomecânica do ISEC, onde o projeto está a ser desenvolvido, em colaboração com os parceiros do consórcio.

“Este dispositivo respeitará todas as normas de segurança, privilegiando o design e a robustez mecânica, garantindo um enquadramento harmonioso com o meio em que for inserido”, assegura Luís Roseiro, destacando que “a geometria do mecanismo permitirá também uma utilização segura por parte de cidadãos com limitações de mobilidade”.