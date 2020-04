Numa nota de imprensa, o CESP afirmou que as cadeias de supermercados e hipermercados, não tomaram as devidas medidas de proteção dos trabalhadores, que, “sem a devida formação e proteção individual”, correm riscos pessoais e podem transformar-se, sem o saberem, em transmissores do vírus da covid-19 porque manuseiam e respiram para cima das embalagens e produtos que são vendidos.

“A situação preocupa cada vez mais os trabalhadores. Muitos continuam a trabalhar sem proteção individual, como qualquer cidadão ainda ontem [segunda-feira] podia observar em linhas de caixa de mais do que uma cadeia de supermercados”, salientou o sindicato.

Por isso, o CESP enviou uma carta à diretora geral de Saúde, com o conhecimento das ministras da Saúde e do Trabalho, onde reclama “medidas urgentes de proteção de trabalhadores e consumidores das cadeias de super e hipermercados”.

Na missiva enviada a Graça Freitas, o sindicato lembrou que representa dezenas de milhar de trabalhadores das cadeias da grande distribuição em Portugal e afirmou que as empresas do setor “só muito tarde começaram a oferecer alguma proteção aos trabalhadores que manuseiam os produtos”, incluindo os que são vendido à peça e desembalados, como carnes e peixes.

“Algumas empresas distribuíram máscaras, muitas de papel, impossíveis de usar pelos trabalhadores devido ao esforço exigido no desempenho das funções profissionais, e não distribuem nem luvas nem máscaras para os manipuladores nas áreas de logística, transporte e reposição nas lojas”, referiu o CESP.