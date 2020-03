Em declarações à agência Lusa, o dirigente sindical João Proença afirmou que a administração do Serviço de Assistência Médico-Social do Sindicato dos Bancários do Sul e Ilhas (SAMS) confirmou hoje o encerramento de todos os serviços, incluindo o hospital, a única instalação que ainda estava aberta depois de casos de contágio de trabalhadores com Covid-19.

Neste momento, há “13 trabalhadores infetados, alguns em estado crítico”, referiu João Proença, afirmando que tal se deve à “incúria e irresponsabilidade” da administração, que não colocou em quarentena todas as pessoas que entraram em contacto com médicos do serviço de medicina interna que ficaram infetados no passado dia 16.

O SAMS anunciou no dia 21 de março que só o seu hospital, em Lisboa, estava em atividade e apenas para assistir as 26 pessoas que estavam internadas, garantindo que todos os profissionais estavam a cumprir as orientações da Direção Geral da Saúde (DGS) para evitar o contágio.

O atendimento permanente do hospital, centro clínico e clínicas tinha sido suspenso em 19 de março, as consultas e exames em 16 e toda a atividade programada no dia 13.

“Não respeitaram as orientações da DGS e mantiveram o hospital aberto sem dar segurança aos profissionais e aos doentes”, acusou o sindicalista.

João Proença salientou que o Mais Sindicato, afeto à UGT, e que é responsável pelo SAMS, “comportou-se sempre como uma entidade patronal”, recusando sempre “nos últimos dez anos negociar num acordo de empresa” e que “aproveitou a oportunidade com esta desgraça para um despedimento coletivo” que afetará cerca de “1.500 trabalhadores”.