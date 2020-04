"Os africanos são perfeitamente capazes de coordenar e implementar ensaios clínicos, mas o que emerge é que os africanos vão ser usados para testar vacinas como se fossem cobaias, e isso é errado; se houver uma vacina credível e adequada eu serei o primeiro a testá-la", prometeu John Nkengasong.

O responsável aludia a uma posição expressa no início do mês por dois médicos franceses, que sugeriram a realização de testes de vacinas contra a covid-19 em África.

Durante a conferência de imprensa semanal, realizada em formato virtual, o diretor do África CDC defendeu que "os critérios aplicados nos Estados Unidos, na Europa ou na Ásia devem ser aplicados aqui" e argumentou que "os africanos devem participar em todos os tipos de pesquisa, não apenas como participantes nos ensaios, mas também como coordenadores, cientistas e investigadores, porque há muitos africanos capazes que sabem como fazer ensaios clínicos".

John Nkengasong deu o exemplo da experiência de vários países na abordagem ao Ébola e lembrou que "a vacina para esta doença foi feita em África".

Questionado sobre a relação com a China e sobre o papel deste país na divulgação de informações sobre a doença logo no início, o diretor do CDC África respondeu que primeiro é preciso vencer a pandemia.

"Agora estamos em guerra com a covid-19, temos de nos focar em estratégias para ganhar, e é demasiado cedo; quando isto acabar todos vamos avaliar o papel não só da China, mas de todos, e também de África enquanto continente, ver o que sabemos e o que fizemos, mas será uma análise depois da guerra ganha, e aí vamos apurar responsabilidades e definir estratégias para o futuro", afirmou.