O centro distrital também não indicou quantos desses subsídios se referem a trabalhadores com emprego em Ovar (quer eles residam nesse concelho ou noutros) e quantos concernem a residentes de Ovar com trabalho noutros municípios (porque estavam impedidos de sair do território devido ao controlo policial de fronteiras).

A Segurança Social afirmou que "tem imprimido prioridade" ao tratamento de processos de isolamento profilático e à aplicação de medidas de apoio excecional no âmbito da covid-19, "com vista a que as empresas e seus trabalhadores vejam assegurada a sua subsistência".

"Foram deferidos e pagos todos os pedidos de ‘lay-off' requeridos pelas empresas de Ovar que reuniam condições para tal, não se encontrando pendente qualquer processo por facto imputável à Segurança Social", acrescenta.

Quanto a uma alegada irregularidade no pagamento dos subsídios e sobre quais os critérios para pagar na totalidade, ou não, o Centro de Aveiro refere que "as prestações sociais da Segurança Social não estão sujeitas a tributação e [que] o seu pagamento corresponde sempre ao valor líquido do eventual rendimento: assim, o pagamento do subsídio de isolamento profilático é de 100% do montante líquido do salário, tendo como mínimo 65% do montante bruto".

O município de Ovar esteve em estado de calamidade pública de 17 de março a 17 de abril e, por isso, sujeito a 31 dias de cerco sanitário com controlo de circulação no território e encerramento da maioria da atividade empresarial.