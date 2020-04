“Ainda esta semana, será concluída a montagem do hospital de campanha ofertado pela OMS, que permitirá um aumento considerável da capacidade de resposta e atendimento do sistema de saúde aos eventuais casos graves que possam surgir”, afirmou o executivo, num comunicado lido pelo porta-voz, Adelino Lucas.

O Governo, liderado por Jorge Bom Jesus, manifestou-se preocupado, adiantando aguardar quer a chegada de um laboratório, igualmente oferecido pela OMS, como materiais e consumíveis e testes rápidos já comprados e que ainda se encontram em Portugal.

No comunicado, o executivo adiantou que continua a “desenvolver contactos com os parceiros bilaterais e multilaterais”, no sentido de procurar “suprir algumas insuficiências ainda existentes quer no campo da prevenção, como no campo da contenção à covid-19, caso a situação evolua negativamente”.

Segundo as autoridades são-tomenses, “até a presente data” não entrou nos serviços hospitalares do país “nenhum cidadão com sintomas associados ao coronavírus”, apesar dos quatro casos positivos anunciados no início da semana passada.

“Todas as informações em contrário não passam de meras especulações”, garantiu o Governo, sublinhando que, no âmbito do programa de combate à pandemia, “já foi criado um centro de isolamento para eventuais doentes do coronavírus”, no principal hospital do país, com capacidade para 10 pacientes.