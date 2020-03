O programa da peregrinação mensal comporta, assim, terço às 10:00 e missa às 11:00, apenas na Capelinha.

“A escolha da Capelinha prende-se com as características do espaço, que permitem uma dispersão maior dos peregrinos”, que, no entanto, “não são esperados em número muito elevado, por estarmos em época baixa e pela conjuntura que enfrentamos”, informou Carmo Rodeia, diretora do Gabinete de Comunicação do Santuário de Fátima.

Recomendações da DGS A DGS acompanha a situação da expansão do novo coronavírus e recomenda: Em Portugal, caso apresente sintomas de doença respiratória e tenha viajado de uma área afetada pelo novo coronavírus, as autoridades aconselham a que contacte a Saúde 24 (808 24 24 24). Caso se dirija a uma unidade de saúde deve informar de imediato o segurança ou o administrativo.

Evitar o contacto próximo com pessoas que sofram de infeções respiratórias agudas; evitar o contacto próximo com quem tem febre ou tosse;

Lavar frequentemente as mãos, especialmente após contacto direto com pessoas doentes, com detergente, sabão ou soluções à base de álcool;

Lavar as mãos sempre que se assoar, espirrar ou tossir;

Evitar o contacto direito com animais vivos em mercados de áreas afetadas por surtos;

Adotar medidas de etiqueta respiratória: tapar o nariz e boca quando espirrar ou tossir (com lenço de papel ou com o braço, nunca com as mãos; deitar o lenço de papel no lixo);

Evitar o consumo de produtos de animais crus, sobretudo carne e ovos;

Seguir as recomendações das autoridades de saúde do país onde se encontra.

Também no próximo fim de semana, haverá transferência de missas da Basílica da Santíssima Trindade para a Capelinha das Aparições.

“O Santuário de Fátima está a reajustar as suas celebrações sem prejudicar as expectativas dos peregrinos que nos visitam e, por outro lado, procura atender às exigências do momento, evitando a todo o momento cancelamentos das celebrações principais e a proteção dos peregrinos”, acrescentou Carmo Rodeia à agência Lusa.

O novo coronavírus responsável pela Covid-19, que tem características de pneumonia, foi detetado em dezembro, na China, e já provocou mais de 4.600 mortos em todo o mundo, levando a Organização Mundial de Saúde a declarar a doença como pandemia.

O número de infetados ultrapassou as 125 mil pessoas, com casos registados em cerca de 120 países e territórios, incluindo Portugal, que tem 78 casos confirmados.

A Direção-Geral da Saúde (DGS) atualizou hoje o número de infetados, que registou o maior aumento num dia (19), ao passar de 59 para 78, dos quais 69 estão internados.