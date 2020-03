O ministro, ouvido hoje por videoconferência pela comissão de Assuntos Europeus da Assembleia da República, falava dos esforços desenvolvidos pelo Governo para a aquisição de material por diferentes vias para, sublinhou, garantir necessidades futuras.

Sobre o momento atual, o ministro citou o boletim diário da Direção-Geral da Saúde, divulgado quando decorria a audição e segundo o qual há neste momento em Portugal “188 doentes de covid-19 em unidades de cuidados intensivos num total de 627 internados”.

“Nestas condições, o nosso Sistema Nacional de Saúde responde claramente, por isso o primeiro-ministro disse, e bem, que até agora nada tinha faltado de essencial”, afirmou, recuperando uma afirmação de António Costa, numa entrevista à TVI a 23 de março, que suscitou críticas em face de queixas do pessoal hospitalar da falta de equipamentos de proteção individual.

O ministro respondia a uma pergunta da deputada Cristina Rodrigues (PAN) sobre se Portugal está a recorrer, como outros países, a ajudas entre Estados na obtenção de equipamento e material médico.

“Evidentemente estamos a ajudar e pediremos ajuda quando for necessário”, disse Santos Silva, considerando que “Portugal está neste momento do lado daqueles que podem apoiar”, mas “nunca perdendo de vista” que o país não sabe se está “numa fase inicial” da pandemia e deve ver sempre a questão “com toda as cautelas, prudência e humildade que a crise exige”.