No último dia, a capital russa somou 637 novos casos do novo coronavírus, quase mais 70 do que no dia anterior.

Ao mesmo tempo, os novos casos da COVID-19 na capital mostraram uma tendência de queda nas últimas semanas, razão pela qual as autoridades moscovitas anunciaram na quinta-feira uma nova etapa de relaxamento das restrições, que vai entrar em vigor na segunda-feira.

Segundo dados oficiais, os casos diários da COVID-19 em Moscovo caíram para metade nas últimas duas semanas, em comparação com as duas semanas anteriores.

A pandemia de COVID-19 já provocou 555 mil mortos e infetou mais de 12,2 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.