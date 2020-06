Segundo dados oficiais, o número total de casos de covid-19 na Rússia atingiu 485.253, incluindo 6.142 mortes.

O país permanece em terceiro lugar no mundo em número de contaminações.

Nas últimas 24 horas, o país registou 8.595 novos casos, um número estável por mais de três semanas e 171 novas mortes.

A capital Moscovo continua a ser o epicentro da epidemia, com quase metade do número de mortes, mesmo que as contaminações detetadas diariamente tenham caído, passando de cerca de 6.000 no início de maio para 1.572 hoje.

Com base nesses números encorajadores, o autarca da cidade, Sergei Sobianin, anunciou na segunda-feira o levantamento do "autoisolamento" em casa estabelecido no final de março e o regime de passes obrigatórios para todos os moscovitas.

Usar máscara na rua, usar máscara e luvas em locais fechados e nos transportes públicos, permanecem como medidas obrigatórias em Moscovo, cidade de 12 milhões de habitantes.

Os congestionamentos nas estradas estão de volta a Moscovo pela primeira vez desde o final de março, sob um forte sol e temperaturas de verão, disse um jornalista da agência de notícias francesa AFP.