Entre este sábado e hoje morreram 706 pessoas na Rússia e houve 197.949 novas infeções, 5.800 a menos do que no dia anterior, refere a agência Efe, com base nas informações do centro operacional de luta contra o coronavírus da Rússia.

A Rússia registou nas últimas 24 horas 12.653 internamentos por causa da covid-19, ou seja, menos 31,9% do que no dia anterior.

A diminuição no número de internamentos é observada em 73 regiões russas, todavia houve registo de aumento de internamentos noutras 10 regiões.

Em Moscovo, capital da Rússia e o epicentro da pandemia naquele país, foram registadas 12.496 novas infeções nas últimas 24 horas e em São Petersburgo 20.136 novas infeções.

Até ao momento, desde que a pandemia começou, registaram-se 14.133.509 casos de covid-19 e 340.248 mortos pela doença infecciosa na Rússia.

A variante Ómicron do coronavírus está presente em 84 das 85 regiões russas.

O Kremlin descarta, por enquanto, o confinamento ou paralisação de setores económicos, para lidar com a nova onda de infeções.

Segundo as autoridades de saúde, até agora 81,5 milhões de russos receberam o calendário completo de vacinação, o que representa 61,9% da imunidade de grupo, mas ainda distante da meta de 80% estabelecida pelas autoridades.