A responsável do Solar do Poço Coberto indicou que todos os restantes utentes, assim como as funcionárias, que estiveram infetados “já tiveram alta".

"Os sete utentes que morreram tinham outras patologias associadas", adiantou.

Neste surto, o novo coronavírus SARS-CoV-2, que provoca a doença covid-19, infetou um total de 39 pessoas, nomeadamente 28 dos 32 utentes do lar - incluindo os idosos que morreram - e 11 funcionárias.

O primeiro caso no lar foi detetado no dia 05 de fevereiro, quando uma funcionária fez um teste com resultado positivo para a SARS-CoV-2, tendo, no dia 08, sido testados todos os utentes e funcionários do lar, lembrou a gerente da casa de repouso.

