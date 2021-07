Na quinta-feira o Reino Unido tinha registado 48.553 novos casos e 63 mortes

Nos últimos sete dias, entre 10 e 16 de julho, a média diária foi de 40 mortes e 39.714 casos, o que corresponde a uma subida de 57,4% no número de mortes e de 34,9% no número de infeções relativamente aos sete dias anteriores.

A média diária de pessoas hospitalizadas foi de 592 entre 06 e 12 de julho, um aumento de 43,4% face aos sete dias anteriores.

Na quinta-feira estavam internados 3.964 pacientes, dos quais 551 com auxílio de ventilador.

Desde o início da pandemia, foram notificados 128.642 óbitos de covid-19 num total de 5.332.371 infeções confirmadas no Reino Unido.

Nas passadas 24 horas foram administradas 263.574 vacinas.

Desde dezembro foram inoculadas 46.159.145 pessoas, o que corresponde a 87,6% da população adulta, e 35.543.321 milhões de pessoas, ou 67,5% da população adulta, já tem a vacinação completa.

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 4.070.508 mortos em todo o mundo, entre mais de 188,8 milhões de casos de infeção pelo novo coronavírus, segundo o balanço mais recente da agência France-Presse.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em países como o Reino Unido, Índia, África do Sul, Brasil e Peru.