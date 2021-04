Na terça-feira, o Reino Unido tinha registado 33 mortes e 2.524 novos casos.

Nos últimos sete dias, entre 15 e 21 de abril, a média diária foi de 24 mortes e 2.463 casos, tendo o número de mortes descido 28,2% e o número de infeções 9,4% relativamente aos sete dias anteriores.

O total oficial desde o início da pandemia no Reino Unido passou assim para 127.327 óbitos confirmados em 4.395.703 casos.

No total, 33.139.742 pessoas foram até agora imunizadas com uma primeira dose, das quais 10.775.817 já receberam uma segunda dose, administrada com um intervalo de entre três e 12 semanas.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 3.046.134 mortos no mundo, resultantes de mais de 142,8 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 16.952 pessoas dos 832.255 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.