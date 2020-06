Hoje passa também a ser obrigatório o uso de máscaras nos transportes públicos, mas noutros espaços fechados ainda continua a ser opcional.

As regras aplicam-se a Inglaterra porque as outras nações do Reino Unido (Irlanda do Norte, Escócia e País de Gales) têm autonomia e adotaram normas e calendários diferentes para o fim do confinamento.

As lojas não essenciais já abriram na Irlanda do Norte na sexta-feira passada, mas ainda não têm data para a reabertura na Escócia e País de Gales.

O governo britânico tem previsto uma nova fase de fim do confinamento a partir de 04 de julho, quando poderá ser permitida a reabertura de bares e restaurantes se não forem identificados sinais de que a taxa de transmissão de doença aumentou.