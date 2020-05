A descida relativamente às 412 mortes registadas no dia anterior confirma a tendência geral registada desde meados de abril, quando se estima que foi atingido o pico da curva epidemiológica.

O número de contágios aumentou para 269.127 após terem sido diagnosticados mais 1.887 infetados.

O governo britânico está agora concentrado em continuar a levantar o regime de confinamento, tendo hoje posto em funcionamento um novo sistema de rastreamento de casos de infeção.

Qualquer pessoa que teste positivo com o novo coronavírus será contactada pelos funcionários do serviço ’Test and Trace’ do sistema nacional de saúde e solicitada a dar informações sobre com quem esteve recentemente em contacto direto até dois metros de distância por mais de 15 minutos.

As pessoas identificadas vão ser instruídas a ficar isoladas em casa durante 14 dias, mesmo que não apresentem sintomas, para evitar a propagação do vírus.