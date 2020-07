O jornal Observer noticiou no domingo que as autoridades têm uma lista de 20 localidades em Inglaterra com maiores taxas de casos de infeção com coronavírus, incluindo Bradford, Sheffield e Kirklees.

Hoje vão ser levantadas mais restrições no Reino Unido, com salões de beleza, estúdios de tatuagem e massagem e clínicas de fisioterapia autorizadas a abrir, embora tratamentos como depilação facial, maquilhagem e arranjos das pestanas continuem interditos.

Na Escócia, os hospitais vão voltar a aceitar visitas a pacientes internados por questões não relacionadas com covid-19, as crianças podem praticar desportos ao ar livre e centros comerciais vão reabrir.

No País de Gales, bares, cafés e restaurantes vão poder receber pessoas, mas apenas ao ar livre.

O Reino Unido registou até domingo 44.819 mortes durante a pandemia covid-19 até domingo, de acordo com o ministério da saúde britânico, o que faz do país o terceiro no mundo com o maior número de mortes, atrás dos Estados Unidos e Brasil.