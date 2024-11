Barbara Taylor Bradford, autora de best-sellers como 'A Woman of Substance' (1979) morreu no domingo, 24 de novembro. Tinha 91 anos.

A morte de Taylor Bradford foi confirmada à Associated Press por um porta-voz, que afirmou que a romancista morreu na sua casa, na cidade de Nova Iorque. Nenhuma causa da morte foi apontada.

'A Woman of Substance' rendeu 30 milhões de cópias em todo o mundo e foi adaptado para uma minissérie de sucesso do Channel 4. Marcou o romance de estreia de Taylor Bradford em 1979, e foi também o seu mais bem-sucedido.

Nascida em Leeds, Yorkshire, Inglaterra, no dia 10 de maio de 1933, Taylor Bradford começou a sua carreira como jornalista antes de começar a escrever romances aos 40 anos. Estes abordavam, principalmente, jovens mulheres que se destacavam no mundo dos negócios após superar obstáculos. No total, ela escreveu 40 livros, sendo que todos se tornaram best-sellers no Reino Unido e nos Estados Unidos.

Taylor Bradford casou-se com o produtor de cinema Robert E. Bradford em 1963. Este, eventualmente, iria produzir as adaptações dos seus romances para o grande ecrã.

O casal chegou a mudou-se para os Estados Unidose Taylor Bradford tornou-se cidadã americana em 1992. Em 2007 foi feita Oficial da Ordem do Império Britânico pela rainha Isabel II.

