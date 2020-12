O número de mortes na região Norte das últimas duas semanas também foi 1,4 vezes superior ao que se verificou no período homólogo na média dos últimos cinco anos, mais do que o valor nacional do mesmo indicador: 1,26 vezes acima da média.

Ao todo, 53 por cento dos novos casos registados nos últimos 14 dias foram diagnosticados na região Norte, sobretudo nas áreas do Alto Tâmega, Ave e Cávado, que apresentaram mais de 1.000 novos casos por 100.000 habitantes.

No boletim de dados relativos à covid-19 hoje divulgado, o Instituto Nacional de Estatística (INE) refere que entre 18 e 03 de novembro houve uma “diminuição progressiva” no número de novos casos semanal, que a 16 de dezembro estava em 27.409 nos sete dias anteriores.

No dia 08 de dezembro, pertenciam à região norte 19 dos 25 concelhos que estavam acima do limiar dos 960 novos casos por 100 mil habitantes, o limite definido para se considerar de risco extremamente elevado e estar sujeito às medidas de limitação de circulação mais restritivas.

Trofa, Póvoa de Varzim, Vila do Conde, Espinho, Felgueiras, Lousada, Esposende e Barcelos contavam-se entre os concelhos com maior número de casos por 100 mil habitantes.

Quanto ao resto do país, a Área Metropolitana de Lisboa estava com uma média de 445 casos por 100.000, o Centro com 417 e o Alentejo com 342, que correspondem a risco elevado.

No Algarve havia uma média de 207 casos por 100.000 habitantes, 163 nos Açores e 76 na Madeira, correspondendo a nível de risco moderado.

O número de mortes em Portugal está desde março acima do valor de referência para os últimos cinco anos e nas últimas semanas, foi superior em 209 dos 308 municípios.

Há 65 concelhos com um número de mortes 1,5 vezes acima do valor de referência (a média dos últimos cinco anos no período homólogo de quatro semanas) e destes, 16 concelhos das sub-regiões Tâmega e Sousa, Ave e Área Metropolitana do Porto.

Portugal contabiliza pelo menos 5.902 mortos associados à covid-19 em 362.616 casos confirmados de infeção, segundo o último boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS).

O estado de emergência decretado em 09 de novembro para combater a pandemia foi renovado até 07 de janeiro de 2021, com recolher obrigatório nos concelhos de risco de contágio mais elevado.