“Existem realidades regionais e realidades locais diferentes. Não temos uma situação uniforme de Norte a Sul. Mesmo na região Norte o que temos são focos da doença e esses focos geograficamente estão separados por outros focos por zonas que não têm praticamente a doença”, disse Graça Freitas na conferência de imprensa diária de atualização sobre a pandemia da covid-19 em Portugal.

A diretora-geral da Saúde, que respondia a uma pergunta se estão a ser equacionadas medidas diferentes para o Norte do país, região que regista mais casos de infeção pela covid-19, disse que a avaliação é feita pelas “autoridades de saúde territorialmente competentes”, sem avançar com novidades sobre qualquer uma das regiões portuguesas.

“A avaliação do risco é feita em função da evolução da epidemia e é feita pelas autoridades de saúde territorialmente competentes e que se articulam com as autarquias e os mecanismos municipais de Proteção Civil. Decidem em conjunto se são necessárias medidas a mais. É sempre uma decisão local e regional primeiro e que depois é submetida a nível nacional”, disse a diretora-geral da Saúde.

De acordo com o relatório divulgado hoje pela Direção-Geral da Saúde, a região Norte é a que regista o maior número de mortos (377), seguida pelo Centro (148), pela região de Lisboa e Vale Tejo (119), do Algarve (9) dos Açores (4).

Portugal regista hoje 657 mortos associados à covid-19, mais 28 do que na quinta-feira, e 19.022 infetados (mais 181), indica o boletim epidemiológico divulgado hoje pela Direção-Geral da Saúde (DGS).