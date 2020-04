Em dias normais, Sidónia Botelho costuma fazer aquele percurso “em dez minutos”. Hoje, saiu “eram sensivelmente 08:20”. Às 09:52, quando falou à Lusa, ainda faltava algum tempo até chegar à rotunda onde é feito o controlo de quem pode passar de Ponta Delgada, onde mora, para a Ribeira Grande, onde trabalha.

É na rotunda Joaquim Marques da EN1-3A, mais conhecida por Estrada Regional da Ribeira Grande, que se encontra um dos pontos de controlo da cerca sanitária, que vigora a partir de hoje até, pelo menos, dia 17 de abril, limitando a circulação entre concelhos a profissionais de saúde, jornalistas em funções, ao abastecimento de bens essenciais à população da ilha e à manutenção da atividade de setores tidos por fundamentais, como a pecuária ou as pescas.

Este é um ponto de interceção entre três concelhos da ilha, sendo a principal ligação entre Ponta Delgada e Ribeira Grande, e um ponto de ligação também ao concelho da Lagoa, através de uma estrada secundária.

Ponta Delgada tinha, em 2018, quase 68 mil habitantes, sendo o maior município dos Açores, de acordo com os dados da PORDATA, que registam cerca de 32.700 habitantes na Ribeira Grande, o segundo maior concelho de São Miguel. O município da costa norte de São Miguel, que faz fronteira com Ponta Delgada a ocidente, Nordeste a oriente, Povoação a sudeste e Lagoa a sul, concentra 14 freguesias, sendo Rabo de Peixe a mais povoada, com quase 9 mil habitantes, apontam os censos de 2011.

Na ilha verde, em termos de população, segue-se a Lagoa, com mais de 14.600 habitantes, divididos por cinco freguesias. Este concelho é limitado por Ponta Delgada, a oeste, Vila Franca do Campo, a leste, e Ribeira Grande, a norte.

Na primeira manhã em que a circulação entre os seis concelhos da ilha de São Miguel está restrita a trabalhadores de setores essenciais, Emanuel Sousa teve de ir de Vila Franca até “a essa rotunda mais à frente, para ir buscar um funcionário que está lá retido, porque não tem a declaração”.