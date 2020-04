“Seguimos muito atentamente a situação, temos em consideração as experiências positivas e negativas de outros países. E volto a dizer, o pico da epidemia ainda não foi superado. É extremamente importante não repetir os erros dos outros”, disse Putin.

O chefe de Estado russo pronunciava-se numa videoconferência com membros do Governo e representantes de centros médicos especializados em virologia, com parte das declarações transmitidas pela cadeia televisiva Rossiya 24.

“É muito importante conhecer as vossas opiniões sobre a possibilidade de reduzir o número de dias em que não trabalham muitas empresas do país, se é possível fazê-lo proximamente, e quais os vossos prognósticos a curto prazo”, declarou Putin, que no dia 02 de abril decretou uma pausa laboral durante todo o mês para conter a propagação do coronavírus.

Putin acrescentou que gostaria de conhecer as perspetivas sobre o surgimento de uma nova vacina contra a covid-19, a doença causada pelo novo coronavírus.

“Sei que as nossas instituições da área, juntamente com os cientistas, virologistas, farmacêuticos e médicos trabalham num sistema especial de profilaxia, incluindo a criação de uma vacina e de métodos eficazes de tratamento”, disse o Presidente russo.