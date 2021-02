Em comunicado enviado à agência Lusa, o Comando Distrital de Castelo Branco refere que no âmbito da sua atividade operacional de fiscalização das normas do estado de emergência, realizou 45 ações de controlo entre os dias 24 e 31 de janeiro.

Durante este período foram interpelados na via pública 312 cidadãos e fiscalizadas e controladas 487 viaturas.

O balanço das ações de controlo e de fiscalização resultaram em 10 autos de notícia levantados por incumprimento do uso de máscara, em 10 autos de notícia por violação do dever geral de recolhimentos e no encerramento de um estabelecimento.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.253.813 mortos resultantes de mais de 103,8 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 13.257 pessoas dos 740.944 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.