"Na presente data registamos a confirmação de contágio de 107 profissionais, encontrando-se outras 233 pessoas em confinamento obrigatório/vigilância ativa", refere a PSP em comunicado, observando, por outro lado, que já regressaram ao serviço 275 pessoas após indicação das autoridades de saúde.

Entre os infetados nas fileiras da PSP está o diretor nacional, Magina da Silva.

A PSP reitera que face à atual situação pandémica - Portugal registou hoje o número recorde de 3.720 novos casos de infeção - mantém a distribuição permanente de Equipamento de Proteção Individual (EPI) aos seus profissionais e que mantém a prática diária de desinfeção dos locais de trabalho e equipamentos de utilização comum, como viaturas de serviço.

A PSP salienta que continua a contar com o permanente apoio do Hospital da Cruz Vermelha Portuguesa e do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) na realização de testes à infeção com o novo coronavírus, que provoca a doença covid-19, ao pessoal com funções na PSP.

O comunicado da PSP adianta que na esquadra de Estremoz, Comando Distrital de Évora, foi detetado na quarta-feira um caso positivo entre o pessoal de apoio.

"Analisada a matriz de risco, todo o efetivo da esquadra realizou o teste, encontrando-se a aguardar o respetivo resultado, e as instalações da esquadra foram sujeitas a desinfeção profunda, que decorreu durante esta manhã", precisa a nota policial.

Segundo a PSP, desde o encerramento da Esquadra para desinfeção que se encontra na cidade de Estremoz um posto móvel de atendimento e o policiamento de cidade continua assegurado, por intermédio dos polícias das restantes subunidades, nos termos previstos no plano de contingência da PSP.

A PSP garante que, de momento, não regista "constrangimentos operacionais em nenhuma outra subunidade, decorrendo normalmente toda a atividade da PSP".

A PSP apela também a toda a população para que observe as instruções das autoridades de saúde, para minimizar o risco de proliferação das redes de contágio.

Portugal contabiliza pelo menos 2.245 mortos associados à covid-19 em 109.541 casos confirmados de infeção, segundo o último boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS).