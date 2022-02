Estas posições foram transmitidas por Maria Antónia Almeida Santos após mais uma reunião entre políticos e especialistas para análise da evolução da situação epidemiológica da covid-19 em Portugal, na qual estiveram presentes por videoconferência o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, o presidente da Assembleia da República, Ferro Rodrigues, e o primeiro-ministro, António Costa.

“Estamos em condições de aliviar restrições, embora sem deixar de monitorizar e vigiar”, declarou a deputada do PS, antes de elogiar o trabalho que tem sido desenvolvido pela Direção Geral da Saúde (DGS) ao longo de quase dois anos de pandemia.

Perante os jornalistas, Maria Antónia Almeida Santos afirmou que "as notícias são muito animadoras".

“Assistimos a uma mudança de paradigma em que se deixou de estar numa situação de emergência em termos de saúde pública para se entrar numa situação de vigilância. Uma vigilância que se deve manter cuidada e rigorosa”, ressalvou.

Segundo a dirigente socialista, há indicadores de que o vírus passou a “ser endémico” e, em resultado dessa mudança, haverá também “uma mudança ao nível das restrições que têm sido aplicadas ao longo destes quase dois anos” de covid-19.

Maria Antónia Almeida Santos apontou que os indicadores de transmissão e de incidência da covid-19 estão a baixar e “os piores cenários não se concretizaram, com o Serviço Nacional de Saúde (SNS) a manter a sua capacidade de resposta”.

“Estamos numa fase em que podemos ter esperança em relação ao futuro. Isto não quer dizer que não existam ameaças, podem surgir novas estirpes e, por isso, temos de estar atentos. Teremos um sistema que vai monitorizar e vigiar, dando nota do que nós, enquanto sociedade, devemos fazer”, referiu.

A deputada do PS considerou que a sociedade portuguesa, no seu conjunto, “está de parabéns”, já que houve “uma conduta impecável” no controlo e combate à doença.

“Dispomos de fatores de proteção importantes e estamos numa fase em que podemos aliviar, sem deixar de vigiar e de continuar a fazer teste, embora de outra forma. Caso se confirme que este vírus tem sazonalidade, então com a aproximação da Primavera e do bom tempo estaremos numa fase melhor para as nossas vidas”, acrescentou.