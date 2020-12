No decorrer de uma visita ao Hospital Senhora da Oliveira, onde acompanhou a vacinação dos profissionais de saúde, o governante observou ainda desconhecer quaisquer reações adversas à vacina.

“O facto de termos tantos profissionais de saúde a ser vacinados é um bom exemplo [da segurança e da importância da vacinação]”, referiu.

Segundo Eduardo Pinheiro, há uma “grande aceitação e vontade” dos profissionais de saúde em relação à vacina, sendo “claramente residuais” aqueles que a recusam.

“Maioritariamente, todos querem ser vacinados, os casos de não vacinação são claramente residuais, é uma ótima notícia para todos”, sublinhou.

O governante admitiu como “natural” que haja “algum receio” face à vacina, por se tratar de uma novidade, mas adiantou que até ao momento não há conhecimento de qualquer reação adversa.

“Não temos conhecimento disso”, afirmou.

Hoje, o secretário de Estado já esteve no Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa, em Amarante, e no Agrupamento de Centros de Saúde do Vale do Sousa Norte, em Lousada.

Para a tarde, tem agendadas visitas ao Hospital de Famalicão e ao Agrupamento de Centros de Saúde de Santo Tirso/Trofa.

O secretário de Estado explicou que foram “simbolicamente” escolhidas para a visita as unidades que viveram as situações mais complicadas, em concelhos com taxas de incidência “altíssimas”, o que colocou sob “enorme pressão” os respetivos profissionais de saúde.

“Agora o que importa mesmo é a vacinação está a correr bem. Terminar o ano desta forma é muito positivo para nós, é claramente uma boa nova”, afirmou.

Alertou, no entanto, que ainda há “meses muito duros pela frente”.

A vacinação dos profissionais de saúde deverá estar terminada até março.

Na próxima semana, começará também a vacinação nos lares de idosos.

A vacinação contra a covid-19 arrancou no domingo para os profissionais de saúde, um dia depois de ter chegado o primeiro lote de 9750 vacinas da Pfizer/BioNTech.

Na segunda-feira, Portugal recebeu mais 70 200 doses.

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 1.791.033 mortos resultantes de mais de 81,9 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 6.751 pessoas dos 400.002 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.