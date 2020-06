Estes testes foram realizados na sequência de casos de contágio por COVID-19 em cinco pessoas da mesma família naquele concelho, situação que levou à realização de testes nos locais em que as pessoas trabalhavam (bombeiros e lar) e no infantário de Aldeia Nova do Cabo, onde andam as duas crianças desta família, que também testaram positivo.

Em conferência de imprensa realizada hoje para fazer um ponto da situação, Paulo Fernandes lembrou que o infantário foi logo encerrado por "precaução" e que se avançou com a realização de testes, tendo-se começado pelas crianças que estavam nas mesmas salas dos casos confirmados.

Até agora, informou, foram testadas 23 crianças e todas tiveram resultado negativo, sendo que ainda faltam os resultados de 43 crianças que estão a ser testadas por fases, visto que a metodologia de recolha de amostras e testagem é mais complexa e demorada.

Os colaboradores da instituição também foram todos testados e três funcionárias deram positivo. Segundo o autarca, estão assintomáticas e a ser acompanhadas pelas entidades de saúde em casa.

Os contactos mais próximos destas pessoas também irão ser testados nos próximos dias.