"As acusações de que o SAMS tem sido alvo são absolutamente inaceitáveis, ainda mais no momento que o país atravessa. A situação difícil que o SAMS enfrenta tem sido vergonhosamente explorada por interesses que nada têm a ver com o combate à pandemia", afirma Rui Riso num esclarecimento dos serviços de saúde dos bancários enviado à agência Lusa, reiterando que "haverá tempo para o combate político sindical", mas que "esse tempo não é hoje".

Neste esclarecimento, a administração do SAMS avança que pediu uma audição à Comissão Parlamentar de Saúde no sentido de prestar à Assembleia da República todos os esclarecimentos necessários sobre a tomada de decisão de encerramento de serviços, e que ainda na primeira quinzena de abril deve retomar a sua atividade normal.

"A higienização do hospital está em curso, devendo a atividade ser retomada durante a primeira quinzena de abril, que será condicionada às necessidades do Serviço Nacional de Saúde, tendo o SAMS manifestado, desde o início de março, ao Ministério da Saúde, a total disponibilidade para integrar a rede de apoio, bem como disponibilizado a sua capacidade de ventilação", explica Rui Riso, que recorda que o hospital foi encerrado porque as autoridades de saúde decidiram encerrar o serviço de urgência.

Embora admitindo que a decisão de encerramento dos serviços possa ser considerada "radical e impopular", Rui Riso não tem dúvidas de que foi a "melhor solução".

"Tendo em conta que um número significativo de profissionais tinha testado positivo para covid-19, não fazia sentido manter os restantes serviços a funcionar. A decisão visou a salvaguarda da segurança e saúde de beneficiários, utentes e trabalhadores, que também é a missão do SAMS, cuja qualidade dos cuidados prestados se deve à excelência dos seus profissionais", termina o presidente do SAMS.

Este esclarecimento surge como resposta às várias críticas de que o SAMS tem sido alvo e depois de a Ordem dos Médicos também hoje, em comunicado, ter condenado a decisão de encerramento total do hospital e clínicas do SAMS, instando o Governo a intervir com vista à reposição da normalidade.