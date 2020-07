Hoje foram anunciados mais quatro casos positivos, mas a autarquia informou que ainda são esperados mais resultados dos testes efetuados aos funcionários.

Face à situação, as autoridades de saúde determinaram o encerramento do atendimento ao público nos Paços do Concelho.

Além dos cinco infetados com o novo coronavírus na autarquia, já tinham sido revelados, no domingo, nove casos positivos em Paços de Ferreira, seis do quais numa escola e três numa empresa local.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 539 mil mortos e infetou mais de 11,69 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 1.629 pessoas das 44.416 confirmadas como infetadas, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

Depois de a Europa ter sucedido à China como centro da pandemia em fevereiro, o continente americano é agora o que tem mais casos confirmados e mais mortes.