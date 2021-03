Em comunicado, a autarquia explica que Almeida Henriques realizou um teste PCR na quinta-feira e, "apesar dos contactos reduzidos nos últimos dias devido ao estado de emergência e confinamento, todo o executivo foi testado".

"Até ao momento, todos os resultados foram negativos. Naturalmente, toda a equipa seguirá as orientações que vierem a ser formuladas pela Autoridade de Saúde", garante.

Segundo a autarquia, Almeida Henriques "irá permanecer isolado em casa, cumprindo as normas da Direção-Geral da Saúde, mas manterá, dentro do possível, todos os compromissos por via digital, continuando a gerir o município, com apoio da equipa e dos colaboradores dos diferentes setores".

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.570.291 mortos no mundo, resultantes de mais de 115,5 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 16.458 pessoas dos 807.456 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.