Em comunicado enviado às redações, a autarquia especificou que Miguel Alves “está a recuperar no seu domicílio, juntamente com a sua mulher, que também está infetada e com o seu filho, que deu negativo no teste realizado”.

O autarca socialista entrou em isolamento profilático no dia 24, véspera de Natal, na sequência de um contacto de risco.

Os testes de despiste ao vírus SARS-CoV-2, entretanto realizados, confirmaram que o presidente da Câmara de Caminha está infetado com covid-19.

Segundo a nota hoje enviada, é ainda incerto o regresso do autarca ao trabalho, mas “a expetativa de Miguel Alves é poder marcar presença na reunião de câmara que discutirá o Plano de Atividades e Orçamento (PAO) prevista para 05 de janeiro de 2022”.

“O presidente da câmara agradece as diversas mensagens de apoio recebidas e pede a todos que tenham o máximo cuidado no atual contexto de recrudescimento da pandemia”, refere a nota.

A covid-19 provocou mais de 5,40 milhões de mortes em todo o mundo desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.

Em Portugal, desde março de 2020, morreram 18.890 pessoas e foram contabilizados 1.286.119 casos de infeção, segundo dados da Direção-Geral da Saúde.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em vários países.

Uma nova variante, a Ómicron, considerada preocupante pela Organização Mundial da Saúde (OMS), foi detetada na África Austral, mas desde que as autoridades sanitárias sul-africanas deram o alerta, a 24 de novembro, foram notificadas infeções em pelo menos 110 países, sendo dominante em Portugal.