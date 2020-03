Face ao aumento de casos de infeção, o Governo ordenou a suspensão temporária de visitas em hospitais, lares e estabelecimentos prisionais na região Norte e a limitação de visitas às prisões de todo o país.

Foram também encerrados temporariamente alguns estabelecimentos de ensino secundário e universitário em várias zonas do país.

Comentando à agência Lusa estas medidas, Francisco George afirmou que são apropriadas e ajustadas à situação em que Portugal se encontra.

“Nós não queremos mergulhar num problema com a dimensão que se verifica no norte da Itália, o que nós queremos é ganhar mais tempo e sobretudo evitar que este problema transborde para a comunidade” e a única maneira de o fazer é trabalhar como se tem feito na contenção do vírus.

“Conter o vírus em ambiente hospitalar é aquilo que se está a fazer e bem em Portugal”, afirmou o especialista em saúde pública e presidente da Cruz Vermelha Portuguesa.

Francisco George adiantou que as medidas recentemente tomadas vão ao encontro de iniciativas adotadas em países europeus confrontados com este problema e defendeu que “os portugueses devem ter confiança, devem colaborar, mas sobretudo estarem, a todo o momento, bem informados”.