A região norte recebeu quase metade desses testes (45% do total), seguindo-se Lisboa a Vale do Tejo (33%), a região Centro (8%), 4,4% no Algarve e 1,5% no Alentejo, tendo os restantes testes sido enviados para os Açores e Madeira, especificou António Sales.

Apesar de mais de um milhão de testes, a reserva de ‘kits’ de extração, necessários para a realização dos testes “é de 915 mil kits”, segundo os números avançados hoje por António Sales.

Portugal regista hoje 1.105 mortes relacionadas com a covid-19, mais 16 do que na quarta-feira, e 26.715 infetados (mais 533), segundo o boletim epidemiológico divulgado hoje pela Direção Geral da Saúde.